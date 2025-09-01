Арест и обвинение за агресор, счупил челюстта на жена си

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си.

На 30.08.2025 г. в гр. София обвиняемият В.К. ударил с юмрук в лицето А.К. и ѝ причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на челюстта.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал.1, т.5а, вр. чл. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години. В.К. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 01.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.