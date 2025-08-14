Катастрофа затвори пътя Пловдив-Брезово край Раковски, има загинал

Шофьор загина при челен сблъсък между два автомобила на пътя Пловдив-Брезово. Сигналът за произшествието в участъка между квартал „Парчевич“ в Раковски и село Стряма е получен около 15:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При неизяснени засега обстоятелства лек автомобил „Тойота“ навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „Волво“. От пристигналия на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта на 59-годишния мъж, управлявал първата кола.

Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Неговата алкохолна проба е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено от патрули на районното управление в Раковски. До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски.

Действията по изясняване на всички обстоятелства, довели до пътния инцидент, продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.