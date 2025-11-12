Кметът на Варна ще управлява от ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев поема управлението на града от ареста в очакване да бъде освободен. Това обяви заместникът му Павел Попов, който от 8 юли до 11 ноември включително изпълняваше функциите кмет.

„От 12 ноември Благомир Коцев ще взема решения, защото има това право. Следствието приключи и удължаването на заместването му е нецелесъобразно. Очаквахме прокуратурата да вземе решение и да го освободи. След като това не се случи, на 7 ноември бе внесено искане за промяна на мярката му за неотклонение. Обичайно дата за заседанието трябва да бъде определена в 3-дневен срок, който изтича днес. Решихме да спрем да участваме в този съдебен фарс, в който кметът търпи наказание, без да е осъден“, заяви Попов от името на целия управленски екип на администрацията.

Докато чака заседанието за промяна на мярката си за неотклонение, кметът ежедневно ще получава документите, които трябва да подписва. Ще му ги предават адвокатите му, които могат да влизат при него в делнични дни, след което по куриер книжата ще се връщат в общината.

„Направили сме необходимото документооборотът да достига до кмета в разумен срок“, гарантира Попов.

По повод проверката, която Общинската избирателна комисия образува по два сигнала, касаещи правомощията на Благомир Коцев, Попов заяви, че той има да ползва още отпуск, но заради променената ситуация това повече не се налага.

„Тези сигнали до ОИК, един от които е подаден от свидетел срещу кмета, са част от сценария за отстраняването му от поста“, каза Попов. Той и останалите зам.-кметове увериха, че Благомир Коцев няма намерение да подава оставка.

Решението на ОИК за това дали дългия отпуск на Коцев е бил законосъобразен, ще стане ясно най-рано в края на ноември.