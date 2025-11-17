Кола паркира във варненски подлез

Варненски подлез осъмна запречен лека кола, паркирала до стълбите в единия му край. Снимки на возилото с чуждестранна регистрация разпространиха в ранни зори граждани, които всеки ден минават през подлеза на спирка "Осми декември" в подстъпите на Аспаруховия мост.

В случая не става дума за катастрофа, а за неправилно паркиране, става ясно от постовете на хората. Колата е влязла през разположен до съседна пътна артерия вход на подлеза, където няма наклон или стръмни стълби. Чужденецът е намерил място, където да не плаща Синя зона, коментират варненци в социалните мрежи. От полицията потвърдиха случая и уточниха, че сигнал за необичайното паркиране и подаден в Първо РУ.