Кола помете 77-годишни баба и дядо на мотор, жената почина

Шофьорът на неизвестния автомобил е избягал

Възрастна жена е загинала след катастрофа на главния път Бургас-Слънчев бряг. Инцидентът е станал късно снощи на кръговото кръстовище за Ахелой.

По първоначална информация 77-годишната жена се е возила на мотопед със 77-годишен мъж. Възникнало е ПТП, при което пострадалата е починала от раните си, съобщи БНТ. Мъжът е в тежко състояние в болницата.

Според първоначалните огледи на място е имало и друго превозно средство, което обаче е напуснало района след инцидента.

Пътят е затворен за движение, тъй като се търсят части от причинителя на катастрофата. Обходният е през Ахелой.