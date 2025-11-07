Комисар Марин Димитров: Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове

Водачът на автомобила, превозващ мигранти, който катастрофира снощи в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове, поставена от полицията за принудително спиране. Това съобщи на брифинг началникът на "Охранителна полиция" към Областната дирекция на МВР- Бургас комисар Марин Димитров.

Инцидентът е станал около 21:20 ч., след като граничнополицейски наряд на ГПУ – Царево е засекъл автомобил, за който имало данни, че превозва нелегални мигранти. На водача са подадени светлинни и звукови сигнали, но той не се е подчинил и е последвало преследване, в което са участвали екипи на "Гранична полиция", жандармерията и Областната дирекция на МВР – Бургас.

"Мога да кажа, че е спазена методиката за взаимодействие между областната дирекция (ОД) на полицията и колегите от гранична полиция. Благодарение на адекватната реакция са спасени човешки животи", каза заместник-директорът на ОДМВР – Бургас комисар Ради Пенев.

Директорът на регионалната дирекция "Гранична полиция" в Бургас Лъчезар Момчев уточни, че автомобилът се е движил с висока скорост и е избутал друго превозно средство, в което е пътувало семейство. С цел недопускане на риск за гражданите първоначално не е използвана шипова лента. По-късно, при нов опит за спиране, е била разположена близо до мястото на инцидента. При опит да я избегне, водачът е загубил контрол и катастрофирал.

Загиналите са мигранти от афганистански произход, а няколко други са откарани в болница.

Автомобилът е видян първо в района на Приморско. По данни на полицията крайната цел на мигрантите е била Западна Европа.

Преследването е продължило над половин час, а автомобилът се е движил със скорост около 160 км/ч.