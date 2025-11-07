Събират пари за протеза на Албена, която остана без крак по време на рали

Близки и приятели събират пари за протеза на Албена Станчева - 27-годишната жена, чиито крак бе ампутиран, след като автомобил я помете по време на планинско състезание край Варна.

Младата Албена е самотна майка, отглежда дъщеричката си напълно сама. Тъй като в момента е прикована за легло, за детето се грижат нейните родители. Станчева има нужда от средства за лечение и дълга рехабилитация, както и от изкуствена протеза за крака. Сумата е непосилна за семейството ѝ.

"Труд news" припомня, че фаталният инцидент се случи на 5 октомври. Тогава Станчева по чудо остана жива. Друг човек обаче загина на място, след като автомобил излезе от трасето и се вряза в тълпата.

"Нека да ѝ помогнем, като съберем средства за протеза и лечението нататък. Призивът ми е да върнем усмивката на една млада самотна майка", призова Николай Попов, който загуби дъщеря си Сияна в пълен инцидент в края на март.

Лечението на Албена продължава варненската болница "Света Анна".

Ако имате желание и възможност да помогнете на Албена, данните на дарителската сметка са:

Банка ДСК

Титуляр: Албена Стоянова Станчева

IBAN: BG59STSA93000032187314

BIC: STSABGSF

Валута: BGN