Комисия на ООН обвини Русия във военни престъпления заради атаките с дронове срещу цивилни в Херсон

Руските въоръжени сили „систематично“ извършват военни престъпления, като убиват цивилни в Херсон с помощта на дронове. Това е заключението, до което стигна Независимата международна комисия по разследване на събитията в Украйна на ООН в свой доклад. Според документа, от юли 2024 г. насам руските войски от окупирания ляв бряг на Днепър ежедневно атакуват цивилното население на десния бряг, който е контролиран от Украйна. В резултат на тези обстрели до март 2025 г. в Херсонския и Бериславския район на Херсонска област са убити 146 цивилни и 1405 са ранени.

След анализ на над 300 видеоклипа и снимки, около 600 публикации в Telegram канали и разговори с 91 души от засегнатите територии, комисията на ООН заключи, че атаките с дронове срещу цивилни са умишлена стратегия на терор, която нарушава международното хуманитарно право.

Footage from Russian side, just killing random Ukrainian civilians.



They call it "human safari' and it goes 24 hours/day.



Russians want to make this a reality for all Ukraine, just mass murder. pic.twitter.com/4d1vhCDPwC