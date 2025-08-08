От 3 до 5 септември у нас за първи път ще се проведе международна конференция на юрисдикциите на 20 държави членки на Съюза

От 3 до 5 септември 2025 г. Конституционният съд на Република България и Съдът на Европейския съюз организират престижен форум в София. Международната конференция “EUnited in diversity” („Единни в многообразието“) ще се проведе за първи път у нас.

За третото ѝ издание, за което е избрана българската столица, у нас пристигнат представители на юрисдикциите на 20 държави членки на ЕС. Темата на срещата ще бъде „Ролята на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС“.

Конференцията “EUnited in diversity” се провежда на всеки две години. През 2021 г. в Рига, Латвия, Съдът на Европейския съюз постави началото на диалога с представители на конституционните съдилища на държави членки на ЕС с цел да се гарантира хармонично взаимодействие между правния ред на Съюза и националните правни системи. Тази инициатива продължи във второто издание на конференцията през 2023 г. в Хага, а в началото на септември ще бъде надградена у нас под домакинството на Конституционния съд на Република България.

Начинът, по който функционира конституционната рамка на ЕС в условия на криза, и достатъчно гъвкава ли е тя, за да осигури ефективни решения, е една от темите, които ще бъдат обсъдени в София.

Конференцията ще бъде открита на 4 септември в Гранд Хотел София от председателя на Съда на Европейския съюз Кун Ленартс и председателя на Конституционния съд на Република България Павлина Панова.