Кортежът на президента на Еквадор бил е нападнат (ВИДЕО)

Петима са задържани

Еквадорският президент Даниел Нобоа не е пострадал, след като колата му е била нападната от тълпа, хвърляща камъни във вторник. Според висш министър това е опит за покушение, оставил следи от куршуми по превозното средство, съобщава Reuters.

Министърът на околната среда и енергетиката Инес Мансано, която е подала официален доклад за опит за покушение срещу президента, заяви, че петима души са били задържани, след като кортежът на Нобоа е бил заобиколен от около 500 протестиращи, хвърлящи камъни.

Офисът на Нобоа заяви, че арестуваните ще бъдат обвинени в тероризъм и опит за покушение.

Националната федерация на коренното население CONAIE обаче заяви, че е избухнало оркестрирано насилие срещу хора, мобилизирани за пристигането на Нобоа, като заяви, че възрастни жени са сред нападнатите при „брутални полицейски и военни действия“.

CONAIE започна стачни действия преди 16 дни, организирайки шествия и блокирайки някои пътища, в знак на протест срещу прекратяването на субсидиите за дизел от страна на правителството. Критиците казват, че е необходим по-нататъшен диалог и че мярката ще увеличи разходите за живот, особено за дребните фермери и общностите на коренното население.

Нобоа подписа изпълнителния указ за премахване на субсидиите в средата на септември, а правителството му обяви извънредни мерки в няколко провинции, за да поддържа реда.

Правителството защити прекратяването на субсидията, която според него ще освободи около 1,1 милиарда долара годишно, които вече е започнало да преразпределя под формата на компенсационни плащания на дребни фермери и хора, работещи в транспортния сектор.

Нобоа, който беше преизбран през април, често е предоставял извънредни правомощия на въоръжените сили и полицията като част от своя строг подход към сигурността за борба с престъпността.