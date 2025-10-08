Опасни сигнали от разузнаването: Москва проучва сценарии за атака срещу страни членки на НАТО

Западните разузнавателни служби са събрали доказателства, че Русия обсъжда възможността за директна атака срещу държави-членки на НАТО, според европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилиус, цитиран от Gazeta Wyborcza.

Кубилиус заяви, че тези сигнали трябва да се третират с най-голяма сериозност, като подчерта, че Западът не може да си позволи да подценява намеренията на Москва в контекста на войната в Украйна, пише Digi 24.

Комисарят се позова на оценки на западните разузнавателни служби, показващи, че Кремъл активно проучва сценарии за потенциални атаки срещу Алианса . Подобни предупреждения са отправяни и преди от германските разузнавателни служби, които също потвърдиха, че подобни дискусии се водят в руските военни и политически кръгове.

Кубилиус подчерта, че тази информация трябва да послужи като зов за събуждане за Европа, добавяйки, че обучението по отбрана сега трябва да се превърне в абсолютен приоритет. Служителят на ЕС припомни изявления, направени през 2025 г. от генерал Алексъс Гринкевич, командващ на американската армия в Европа и съюзническите сили на НАТО.

Гринкевич предупреди, че Съединените щати и техните европейски съюзници може да имат само около година и половина, за да се подготвят за евентуалния глобален конфликт, в който участват както Русия, така и Китай. Той предупреди, че тези две авторитарни сили биха могли да координират военни действия до 2027 г. , което представлява безпрецедентно предизвикателство за сигурността на Запада.

Кубилюс отбеляза, че въпреки огромните човешки и материални загуби, Русия продължава да се адаптира и разширява производството си на оръжия.

„Путин очакваше да стигне до Киев в рамките на три дни след инвазията“, каза той. „ Вместо това войната се разви и Русия се адаптира към технологичните промени, като същевременно поддържа мащабно производство на оръжия.“

Комисарят определи Украйна като „лаборатория за модерна отбрана“, подчертавайки, че западните съюзници трябва да се учат не само от устойчивостта на Украйна, но и от нейните иновации и адаптивност. Той заяви, че Киев е готов да сподели своя бойен опит и технологична експертиза с европейските партньори, за да им помогне да се подготвят за евентуална руска агресия. Той обаче предупреди, че самото закупуване на дронове-прехващачи или внос на оръжейни системи не е достатъчно.

През последните месеци Русия засили нахлуването на дронове в европейското въздушно пространство, като Полша, Дания, Норвегия , Румъния и балтийските държави съобщиха за инциденти с неидентифицирани безпилотни летателни апарати над своите територии. Много от тези страни, каза Кубилиус , все още нямат средства за ефективно противодействие на подобни атаки. Украинският президент Володимир Зеленски вече предложи помощ, а Полша и Дания обявиха планове за интегриране на украинска технология за борба с дронове в своите отбранителни системи.

Кубилиус похвали способността на Украйна да прави иновации под натиск, като подчерта процъфтяващите ѝ стартъпи в отбраната и гъвкавите методи на производство.

„Украинците са се научили да функционират без строга бюрокрация“, каза той. „Техните производители на дронове действат като независими батальони – произвеждат , тестват и подобряват собствените си системи директно на бойното поле .“

В същото време, доклади от военното разузнаване в Киев показват, че Русия се готви за мащабни усилия за превъоръжаване . През септември 2025 г. ръководителят на украинското военно разузнаване Кирил Буданов разкри, че Москва е одобрила всеобхватен план за възстановяване и модернизиране на въоръжените си сили с цел постигане на пълна оперативна готовност за пълномащабна конфронтация с Европа.

Стратегията за превъоръжаване ще се осъществи на два етапа – първият до 2030 г. и вторият до 2037 г. Според Буданов, само началната фаза представлява най-голямата програма за модернизация на оръжията от 80-те години на миналия век, с приблизителна цена от около 1,2 трилиона долара. Той предупреди, че ако бъде завършена, усилието значително ще увеличи способността на Русия да води война извън границите на Украйна. Кубилиус заключи, че Европа трябва да се поучи директно от опита на Украйна и да ускори собствената си отбранителна трансформация .

„Трябва да се научим на гъвкавост , иновации и бързина от украинците“, каза той. „Те ни показват как изглежда съвременната отбрана и какво ще е необходимо, ако искаме да устоим на това, което може да се случи.“