Кубинците се превръщат в най-голямата чуждестранна бойна сила на Русия

Русия все повече изнася войната си в Украйна. За да компенсира рекордните загуби и намаляващия набор на войници, Москва внася работна ръка от чужбина. Това, което започна като регионална инвазия, се превърна в многонационална кампания на авторитаризма срещу Украйна, пише Forbes.

Според украински официални лица, до 25 000 кубинци скоро могат да се сражават за Русия, изпреварвайки севернокорейците като най-голям контингент от чуждестранни войски на бойното поле.

„За режима на Путин е изгодно да привлича кубински наемници“, заяви Андрий Юсов от украинското военно разузнаване в доказателства, споделени с членове на Конгреса на САЩ на 19 септември. „Ако чужденец умре, няма социални плащания и няма отговорност; в Русия няма роднини, които да са недоволни от войната; и, разбира се, има по-малко мъртви руснаци.“

Британското разузнаване оценява, че Русия е понесла над един милион жертви, което принуждава Кремъл да набира или принуждава чужденци от Африка, Латинска Америка и Централна Азия да запълнят празнините.

За много кубинци привлекателността е финансова. С обещани заплати от около 2000 долара на месец, което е много по-високо от заплатите в родината им, хиляди са подписали договори, които ги поставят на фронтовата линия. Други казват, че са били измамени с предложения за работа в строителството в Русия, но в крайна сметка са били изпратени в окопите.

Хавана отрича пряко участие, но анализатори твърдят, че мащабът на набирането на кадри би бил невъзможен без мълчаливото одобрение на кубинските власти. В некласифицирана телеграма на Държавния департамент от 2 октомври, видяна от Ройтерс, се дават инструкции на американските мисии да натискат съюзниците си да се противопоставят на ежегодната резолюция на ООН за Куба, като се цитира оценката на Вашингтон, че между 1000 и 5000 кубинци може да се сражават в Украйна.

Мотивите на Куба, от друга страна, са както икономически, така и идеологически.

„Кубинските войници получават изключително високи заплати“, ми каза Александър Мотил, професор по политически науки в Университета Рутгерс. „Ако загинат, вдовиците им ще станат богати. Ако оцелеят, ще бъдат богати герои. И в двата случая Куба получава така необходимите й пари, а режимът може да си припише заслугите.“

Той отбеляза, че Хавана може би се опитва да засили революционните си позиции и да „дразни Вашингтон“, като открито се съюзява с Москва.

В същото време зависимостта на Русия от такива партньорства отразява по-фундаментална слабост.

„Набирането на войници от места като Куба, Северна Корея, Африка и Централна Азия е признак на слабост – може би дори на отчаяние“, отбеляза Мотил. „Путин вижда, че руснаците все по-малко са склонни да умират за нищо, затова позволява на чужденци да се бият и да умират на тяхно място.“

Към юли 2025 г. чужденците съставляват 49% от затворниците в Украйна (с изключение на руските граждани), което е увеличение от 1% през 2022 г. Серхий Кузан, председател на Украинския център за сигурност и сътрудничество, ми каза в интервю: „Без набирането на чужденци Москва вероятно няма да може да поддържа офанзивни операции.“

Зависимостта на Русия от чуждестранни бойци вече се простира далеч отвъд традиционните й съюзници.

Докато Русия разчита на Северна Корея за работна ръка, Пхенян превърна войната в пропаганден инструмент, за да укрепи лоялността у дома и да покаже сила в чужбина. Според DW, държавните медии в Северна Корея наскоро излъчиха документален филм, показващ войници, които се сражават – и умират – в Украйна, представяйки смъртта им като „героични жертви“. Програмата акцентира върху двама млади войници, които са взривили гранати, за да избегнат пленяване, и ги провъзгласява за мъченици.

Началникът на военното разузнаване на Украйна Кирил Буданов предупреди, че опитът, който севернокорейските войски натрупват в Украйна, променя армията им. „В момента има само три страни в света с опит в воденето на съвременна война на дълъг фронт, използвайки почти всички конвенционални средства – Украйна, Русия и Северна Корея“, заяви Буданов пред The Japan Times през август.

Украинските анализатори в областта на отбраната предупреждават, че това партньорство не е само транзакционно. То превръща бойното поле в обща класна стая за авторитарни военни сили. Володимир Дубовик, професор в Националния университет „Мечников“ в Одеса, ми каза: „Тъй като Украйна има свои собствени кадрови проблеми, това увеличава натиска.“ Той отбелязва, че севернокорейците са проактивни, тъй като „вярват, че защитават собствената си страна от империалистите. За Русия този външен приток на способни бойци е безценен“.

За Бил Коул, основател и главен изпълнителен директор на Peace Through Strength Institute, опасността се простира далеч отвъд Украйна. „Путин не страда от недостиг на работна ръка, той току-що мобилизира още 130 000 мъже“, каза ми Коул в интервю. „Всъщност това, което се случва, е, че партньорите на Русия искат да участват в действието. Севернокорейците, кубинците и китайците са на място не само за да се сражават за Русия, но и за да натрупат опит в съвременната война, особено с дронове.“

Той добави, че всяка чуждестранна единица е всъщност ротационна военна академия.

„Всяка чуждестранна единица, която се редува в Украйна, се учи как да воюва в първата в света мащабна война с дронове“, каза Коул. „Това е опасността. Не става въпрос само за силата на Русия, а за факта, че нейните партньори придобиват бойни умения, които могат да използват в други конфликти в Европа, Латинска Америка и Азия.“

За Кремъл набирането на кубински и севернокорейски войници е удобен начин да води война, като същевременно минимизира вътрешната съпротива.