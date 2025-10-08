Нобеловата награда за химия спечелиха трима учени за разработването на метално-органични структури

Още по темата: Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика 07.10.2025 21:03

Лауреатите са намерили начини да създадат напълно нови материали

Нобеловата награда за химия за 2025 г. се присъжда на трима изследователи – японец, британец и йорданец – за разработването на метално-органични структури, съобщава CNN.

Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги ще си поделят наградата за това, че са предоставили на химиците „нови възможности за решаване на някои от предизвикателствата“, пред които е изправена тази област, обяви Нобеловият комитет в сряда на церемония в Стокхолм, Швеция.

„Метално-органичните структури имат огромен потенциал, като предоставят досега непредвидени възможности за създаване на материали по поръчка с нови функции“, казва Хайнер Линке, председател на Нобеловия комитет по химия.

Комитетът похвали лауреатите за създаването на молекулни конструкции с големи пространства, през които могат да преминават газове и други химикали.

The 2025 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson, & Omar M. Yaghi for their development of metal-organic frameworks. pic.twitter.com/pZvGGGJIef — Panel Power (@PanelPowerIrl) October 8, 2025

„Тези конструкции, метално-органичните структури, могат да се използват за събиране на вода от пустинния въздух, улавяне на въглероден диоксид, съхранение на токсични газове или катализиране на химични реакции“, се казва в изявлението.

Линке каза, че лауреатите са намерили начини да създадат напълно нови материали „с големи кухини“ вътре, които функционират „като стаи в хотел, така че молекулите-гости могат да влизат и да излизат отново от същия материал“.

Той каза, че химията функционира като чантата на Хърмиони Грейнджър в книгите за Хари Потър, която изглежда малка отвън, но е голяма отвътре.

„Тя може да съхранява огромни количества газ в малък обем“, обясни Линке.

Миналата година наградата бе присъдена на трима учени, които използваха изкуствен интелект, за да „разгадаят“ кода на почти всички известни протеини, „химическите инструменти на живота“. Сред тях бе Демис Хасабис, главен изпълнителен директор на Google DeepMind в Лондон, чиято работа спомогна за разработването на модел на изкуствен интелект за предсказване на сложните структури на протеините – проблем, който бе останал нерешен в продължение на 50 години.