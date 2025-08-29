Край на сагата между Камен Донев и директора на Народния театър: Съдът реши, че "мижитурка" и "човечец" не са обиди

Софийският градски съд оправда актьора Камен Донев по делото за обида, образувано срещу него от директора на Народния театър "Иван Вазов" Васил Василев през пролетта на 2023 година.

Директорът на първата сцена се оплакваше от квалификациите "мижитурка", "човечец" и "не е читав човек", изречени от актьора в телевизионен ефир и настояваше за обезщетение от 2500 лева. Думите на Донев бяха изречени в периода на скандала в театъра с режисьора Александър Морфов.

През юни миналата година Софийският районен съд (СРС) постанови, че Камен Донев е изразил лично мнение, което безспорно е негативно, но не е обидно. Използваните изразни средства като "човечец" и "не е читав човек" са оценки за качествата на директора и са съвместими с правото на свободно изразяване на гражданите, съгласно Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Васил Василев трябваше да плати и съдебните разноски в размер на 2600 лева.

Директорът обаче обжалва пред по-висша инстанция и отне още година, включително разпити на свидетели, докато се стигне до окончателното решение.

СГС потвърди, че първоинстанционният съд е събрал необходимите доказателства, не е допуснал процесуални нарушения и е изпълнил задълженията си за всестранно, обективно и пълно изследване на доказателствата по делото.

В резултат съдът отхвърли жалбата на Василев като неоснователна и отсъди той да заплати на Камен Донев още 1000 лева разходи за адвокатско възнаграждение пред втората инстанция. Те се прибавят към онези 2650 лв. съдебни разноски, които директорът на Народния театър вече дължеше.

Решението на втората инстанция е окончателно.