Съдът отхвърли колективен иск срещу Петър Волгин за 100 000 лв.

Магистратите осъждат ищците да заплатят на адвоката на евродепутата 3000 лв., а на него самия - 15 лв. за разноски по делото

Евродепутатът Петър Волгин спечели делото, което заведоха срещу него с колективен иск 41 граждани, наследници и роднини на осъдени от Народния съд. Софийски градски съд отхвърли колективните им искове с решение от 27 август, публикувано в официалния обществен портал на ведомството.

Ищците изтъкваха в иска си публикации на Волгин в социалната мрежа от периода му, когато още беше журналист, от които се чувстват лично засегнати и настояваха за 100 000 лв. обезщетение.

Завелите делото срещу него смятат, че Волгин възхвалява Народния съд, оправдава неговите действия и открито защитава идеята за нов "9-ти септември" и нов Народен съд, срещу представителите на либералната демокрация у нас.

В аргументите на съда, с които се отхвърля колективният иск, магистратите посочват, че няма как да приемат за "противоправно публикуването на мнение, с което журналист-политически анализатор изразява неодобрение от начина, по който се управлява държавата и призовава за промени, би довело до ограничаване на регламентираните в Конституцията на Република България основни права на граждани".

Съдът посочва, че в основния ни закон се залага на "принципа на политическия плурализъм и изразяването на мнение по обществено-политически въпроси не е забранено, както и обсъждането на исторически факти в контекста на настоящото и при оценка управлението на страната, като проява както на лично мнение, така и като средство за обосноваване политическите възгледи на автора".

С тези мотиви магистратите осъждат подалите колективния иск да заплатят на адвоката на Волгин 3000 лв., а на него самия - 15 лв. за разноски по делото.

Съдебният акт може да бъде обжалван пред по-горната инстанция в двуседмичен срок.

Решението на съда коментира в социалната мрежа и самият Волгин.

"В няколко свои публикации във Фейсбук през последните осем години твърдя, че днес в България трябва да се проведе Народен съд, пред който да застанат редица представители на политическия, икономическия, финансовия и медиен елит през последните 35 години. В резултат на изопаченото и манипулативно тълкуване на това мое схващане няколко десетки души, наследници на осъдени от Народния съд хора, заведоха колективен иск срещу мен и поискаха да им платя 100 000 лева/!?/ Обвиняваха ме, че съм оправдавал "комунистическия Народен съд" и съм "възхвалявал комунизма". Разбира се, че никога не съм възхвалявал комунизма. Най-малкото защото именно по времето на комунизма тогавашните власти искаха да бъда изправен пред военен съд, заради критиките си към режима на Тодор Живков", написа бившият радиожурналист.