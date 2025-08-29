Издирват садист от Севлиево, убил котка (ВИДЕО)

Млад мъж от Севлиево бе заснет от видеокамера да убива малко коте. Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя.

Инцидентът е от 25 август. От разпространените кадри се вижда как мъж на видима възраст около 30 години, облечен в бяло, върви по улица, след което спира за кратко, грабва малко черно коте и със сила удря четириногото в асфалта.

Ударът е толкова силен, че след няколко секунди животното получава предсмъртни конвулсии.

Две случайно преминаващи момичета започват да ридаят от гледката и да питат мъжа защо го е сторил. Чула писъците и суматохата накрая излиза и възрастна жена, която гушва котето в опит да го спаси. За жалост то умира броени минути по-късно.

"Това момче дали може да отговори защо удари малко коте в земята, което по-късно умря?", пита Цветомир Пашов, който разпространи видеото в социалните мрежи и разгласи случая.

"Вече съм подал сигнал в прокуратурата", обяви Венцислав Коларов от Севлиево и прикачи копие от документа до държавното обвинение. Полицията в града също се е заела с казуса.