Повдигнаха четири обвинения на Никола Николов - Паскал

Адвокатът на Никола Николов - Паскал - Димитър Марковски, обяви, че на клиента му са били повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, както и за вторични престъпления, свързани с два отделни случая на задържани камиони с контрабандни цигари.

Общо обвиненията към Николов са четири, предаде БНР.

При разпита си в КПК днес Николов е дал обяснения, свързани с обстоятелства от разследването, за неговата роля, според прокуратурата, в престъпната група за контрабанда. Тези обяснения, Марковски определи като оневиняващи клиента му.