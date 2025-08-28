Повдигнаха четири обвинения на Никола Николов - Паскал

Автор: Труд онлайн
Крими и право
Снимка: Георги Карамфилов, Nova

Адвокатът на Никола Николов - Паскал - Димитър Марковски, обяви, че на клиента му са били повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, както и за вторични престъпления, свързани с два отделни случая на задържани камиони с контрабандни цигари.

Общо обвиненията към Николов са четири, предаде БНР. 

При разпита си в КПК днес Николов е дал обяснения, свързани с обстоятелства от разследването, за неговата роля, според прокуратурата, в престъпната група за контрабанда. Тези обяснения, Марковски определи като оневиняващи клиента му.

