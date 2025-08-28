25-годишен загина след челен удар край Провадия

Мъж на 25 години загина след тежка катастрофа в провадийското с. Петров дол, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

В 8,40 часа днес, 28 август, той се врязал с автомобила си „Ауди“ в насрещно движеща се кола, управлявана от 52-годишна жена.

От удара виновният водач получил тежки травми и въпреки опитите на пристигналия екип на Спешна помощ да го реанимира, издъхнал.

Съпругата му, която е пътувала с него, както и шофьорката на другата кола са ранени, но животът им е извън опасност.

Заради катастрофата за няколко часа бе затворен пътя от АМ „Хемус“ до Провадия през Петров дол.