Убийството в Първомай: Обвиненият Ивелин Цветанов остава в ареста

21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай, остава в ареста. Днес той се изправи пред Апелативния съд в Пловдив и поиска да излезе на свобода. Решението на съда е окончателно.

Според магистратите няма опасност младежът да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

Цветанов беше арестуван след издирване в "Студентски град" в София.

Обвиняемият днес се яви в съда с втори защитник. Неговият баща обясни, че синът му няма криминални прояви, а след раздялата с приятелката му започнал да получава паник атаки. Адвокатът му съобщи, че показанията му са взети под натиск и със заплахи

Прокуратурата уточни, че студентът само е посочил мястото, на което е изхвърлил част от дрехите и ножа, с който е извършено убийството. Според обвинението в ранните часове на 18 август студентът е нападнал 44-годишната жена с нож в дома ѝ, маскиран, докато вътре е спял 18-годишният ѝ син, а съпругът ѝ е бил на нощно дежурство в районното полицейско управление в Първомай. Мотивът за престъплението е личен - раздяла с бившата му приятелка, която е дъщеря на жертвата.

Според Апелативния съд младежът може да извърши друго престъпление. Затова за постоянно остава в ареста.