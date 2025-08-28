Повече от три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в Антикорупционната комисия

Приключи разпитът на Никола Николов - Паскал в Комисията за противодействие на корупцията по делото за аферата в Агенция "Митници" и той беше изведен от сградата на комисията. Николов беше доведен за разпит в комисията в 11:00 часа днес.

От вчера Никола Николов - Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи адвокатът му Галя Гълъбова. Той е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа, допълни тя. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка „задържане под стража“.

Припомняме, че на бившия вече директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпната група.