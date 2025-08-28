Паскал се яви на разпит в Антикорупционната комисия, окован в белезници

Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия, след като бе екстрадиран от Сърбия у нас. Той трябва да даде обяснения по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. Николов е задържан до 72 часа.

До този момент няма официална информация от Софийската градска прокуратура по случая. Не е ясно и дали от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда.

"Труд news" припомня, че Паскал се сдоби с обвинение през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още други трима.

Вчера 64-годишният мъж беше върнат на „Калотина”, но журналисти не бяха допуснати в граничния пункт.

"Запознати със случая коментират, че той не е сред най-силните имена в нелегалния бизнес с цигари. В годините са залавяни камиони, за които се твърдеше, че идват от него, но така и не се стигна до разследване. Интересно е също, че от Сърбия ни предадоха човека, което е доста различно като поведение с други подобни случаи в годините", коментира пред Nova Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията.

Анализаторът изрази мнение, че за период от време случаят е бил изолиран от българския криминален свят на фона на други акции, сред които откриването на склада за цигари в хасковско село.