Гледат мярката на тримата подсъдими за смъртта на 8-годишното дете, починало в Несебър

Апелативният съд в Бургас ще гледа окончателната мярка на тримата обвинени за инцидента с парашут в Несебър, при който след падане живота си загуби 8-годишно момченце.
Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер.
Пред съда по-рано те заявиха, че съжаляват за случилото се.
От ареста бе освободен Христо Радев, който е управлявал лодката, теглила парашута, тъй като не е участвал в обезопасяването на 8-годишното момче и майка му преди полета.
Другите двама морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов остават в ареста. Единият от тях е поставял коланите, а другият е заявил пред разследващите, че е отговорник на базата.
Освободеният настоява за отмяна на паричната гаранция или за по-ниска сума. Той е пуснат под гаранция от 5000 лева.