ГДБОП задържа двама с 15 кг марихуана

Спецоперацията е проведена по неотложност в София на 26 август 

Служители на ГДБОП арестуваха двама мъже, а от управлявания от тях автомобил иззеха около 15 килограма канабис. 

Претърсени са и два адреса на територията на страната. По първоначални данни е установено, че наркотичното вещество е предназначено за Република Турция.

Операцията е част от последователните усилия на ГДБОП за пресичане на трафика през страната и разбиването на каналите, които застрашават сигурността на региона.

Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. Задържането на двамата мъже е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Привлечени са в качеството на обвиняеми в съучастие за извършено престъпление по чл.  354а НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 г. и глоба от 10 до 15 000 лева.

