За отмъщение с фекалии: Арестуваха трима за заливането на общинарка с екскременти

Потърпевшата има подозрения кой стои зад деянието и заяви, че през последните 10 дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона

Трима мъже са задържани в Районното управление на Димитровград за хулиганство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Заподозрените са на възраст 34, 37 и 39 години и арестите им са във връзка със сигнал от изпълняващата длъжността директор на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград Марияна Петрова за нападение над нея.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха, че в териториалното звено на структурата в Димитровград е образувано досъдебно производство по случая.

В сряда, 27 август, Марияна Петрова е подала сигнал в полицията, след като е била залята с фекалии от мъж, облечен в бял защитен костюм.

От разпространеното видео ясно се вижда, че мъж в бял скафандър отваря вратата на кабинета на Петрова, след което лисва две пълни с екскременти кофи върху нея и работното ѝ бюро.

Тя разказа за БТА, че има предположение, че посегателството над нея е във връзка с бивша служителка на центъра, която тя е освободила от длъжност след изтичане на изпитателния срок на назначението ѝ.

Марияна Петрова каза още, че през последните десетина дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона.