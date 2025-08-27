Маскирани и с димки обраха златарско ателие

Екшън по холивудски в Дупница

Бягство със скутер

Обир като по холивудски сценарии, вдигна на крак полицията в Дупница и околностите.

Нападението над златарско ателие било извършено към 18 часа във вторник. По първоначална информация нападателите са били двама с маски и пристигнали пред магазина със скутер, който бил без регистрационни номера. Мъжете хвърлили две димки в ателието. Използвайки суматохата, един от тях нахлул в помещението и успял да грабне каквото му попадне в ръцете. После бандитите изчезнали.

Установено е, че са задигнати около 100 грама златни накити на стойност 17 000 лева. След обира, апашите побягнали към Горна Махала. Пристигнали полицаи опитали да ги настигнат, но безуспешно.

Днес цял ден продължи издирването на наглите гангстери.