Oбвиненият за тежката катастрофа с АТВ в столичния кв. "Христо Ботев" остава в ареста

Софийския градски съд остави в ареста за постоянно 19-годишния Валентин Асенов, обвинен за причиняването на тежка злополука в столичния квартал "Христо Ботев", при която почина 37-годишният Асен Димитров – татко на три деца, а друг е тежко ранен.

Взимайки предвид свидетелските показания, както и токсикологична експертиза, която показа наличието на канабис в кръвта, от прокуратурата заявиха, че има реална опасност той отново да извърши престъпление.

Според тях Валентин Асенов е с висока степен на обществена опасност. След инцидента от 14 юли той е напуснал местопроизшествието и не е съдействал на разследващите.

Съдът отхвърли твърдението на адвоката на Валентин, че фаровете на АТВ-то не били включени, защото според свидетелски показания на собственика му те са автоматични.

Участъкът е бил сух, прав и осветен.

Според съда няма опасност Валентин да се укрие. Има обаче налична опасност да извърши ново престъпление.

Според Градския съд у Асенов липсва самосъзнание и е високорисков.