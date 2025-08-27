Кола мина през градинка и се заби в жилищен блок в София

Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, а след това се заби се жилищен блок в столичния квартал "Дружба". Това съобщи във видео заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков.

Инцидентът е станал в късните часове на 26 август.

По негови думи водачът е невредим.

"Тук има зъболекарски кабинет и денем има много хора. От свидетелства на очевидци тръгва с над 100 км/час от светофара на "Обиколна" и "Цветан Лазаров", отнася няколко пластмасови ограничителя от велоалеята, след това блокчета от подпорна стена, реже дърво и се удря в блока", обясни Цветков.

По думите му, пробата му за алкохол от дрегера е 1,44 промила.