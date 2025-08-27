26-годишен с 1,44 промила алкохол в кръвта причинил катастрофата в ж.к. "Дружба"

Още по темата: Кола мина през градинка и се заби в жилищен блок в София 27.08.2025 14:27

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж за катастрофата в ж.к. "Дружба", при която той блъсна колата си с висока скорост в жилищен блок. след употреба на алкохол. Инцидентът стана във вторник, 26 август, около 19,45 часа в на ул. "Обиколна".

Според държавното обвинение, 26-годишния Н. И. управлявал лек автомобил "Фолксваген Голф", с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила, установени по надлежен ред.

Под въздействие на алкохола водачът загубил контрол над превозното средство и катастрофирал. Правната квалификация на деянието е по чл. 343б, ал. 1 от НК.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".