Сърбия ни върна Паскал - издирван за контрабанда (обзор)

15 месеца след като гръмна аферата в Агенция "Митници"

Бившият агент на Държавна сигурност е обвинен за канали на цигари

Имал здравословни проблеми

Сърбия предаде на българските власти издирвания чрез Интерпол Никола Николов – Паскал. 64-годишният мъж е обвинен за участие в престъпна група за пране на пари, подкупи и контрабанда на цигари по аферата в Агенция "Митници“, гръмнала през април 2024 г.

По същото дело са разследвани бившият шеф на агенцията Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившия началник от "Гранична полиция" Петър Субев, както и бизнесмените Марин и Стефан Димитрови.

Предаването на Паскал стана по обяд на ГКПП Калотина. Той е бил закаран под сериозна охрана първо на преглед, а след това в ареста на Националната следствена служба.

Николов беше задържан през август миналата година в Белград, където беше заминал на лечение. Той прекара като прекара 4 месеца зад решетките, а след това местният съд го пусна под домашен арест. Разрешението за екстрадирането му в България е подписано от сръбския министър на правосъдието.

Според адвоката му Галя Гълъбова той не се е укривал от българското правосъдие, а е бил в сръбската столица на лечение. Според нея Паскал не познава другите обвиняеми от т.нар. група. Разследването на Антикорупционната комисия стартира у нас на 4 април м.г. с претърсвания на куп адреси, включително и свързани с Николов. Веднага след това прокуратурата представи доказателства, че той е пътувал заедно със Стефан Димитров до Румъния, а веднага след това полицията там е заловила ТИР с контрабандни цигари. През октомври задържаната Банкова излезе от ареста, след като даде показания, че в контрабандната схема били замесени бившите министри Асен Василев и Бойко Рашков. Тя разказа и за ключовата роля на Паскал в престъпната група. Според обвинението Банкова и Живко Коцев са използвали високите си постове, за да разчистват неудобни служители в митниците и МВР, както и да изнасят информация към Николов.

Името на Паскал гръмна в публичното пространство преди 10 г., когато високопоставен служител от Агенция „Митници“ разказа, че той е ощетил държавата с милиарди от контрабандно внесени цигари. Само за месец той прекарвал през Капитан Андреево стока за 130 000 000 лв. През последните години Паскал е живял близо до Кавала в Гърция. Той е единственият човек у нас, чието агентурно име като сътрудник на Държавна сигурност по-късно става и негов прякор. Роден е в Димитровград и е работил като митничар на Капитан Андреево. Напуска работа през 1995 г. и става съдружник на убития контрабандист №1 на цигари Иван Тодоров-Доктора. Досега Паскал не е бил арестуван, обвиняван и съден. Очаква се прокуратурата да поиска от съда да му наложи постоянен арест.