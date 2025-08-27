Никола Николов - Паскал е в ареста на Националната следствена служба

Никола Николов - Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи БТА, позовавайки се на адвоката му Галя Гълъбова. Николов е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа след преглед в столична болница.

Той е задочно обвиняем по т.нар. "Митническа афера", заедно с бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.

Очаква се от прокуратурата да внесат искане на той да бъде наложена мярка „постоянен арест“.

Сръбските власти са предали Паскал на българските си колеги на граничния пункт "Калотина". Това става точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.

Бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и Никола Николов-Паскал бяха обвинени за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

На 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Николай Николов-Паскал.