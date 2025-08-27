Служител на ЦГМ е задържан заради боя в центъра на София

Още по темата: Бой заради поставена скоба в центъра на София 27.08.2025 17:12

39-годишен служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) е задържан от полицията след скандал и възникнал бой заради поставена скоба на лек автомобил. Инцидентът стана днес следобед на улица "Дунав".

"В СДВР беше образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност", съобщават от столичната дирекция на МВР.

"Днес в 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в гр. София", се посочва в информацията.

"Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия."

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.