Спецченгета отцепиха част в центъра на София заради забравен багаж

Полицията отцепи центъра на София срещу Халите и градинката при банята заради съмнение за взривно устройство.

Гражданин подал сигнал на телефон 112 за изоставен съмнителен багаж на ъгъла на на кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Пиротска".

Униформени отцепиха района с ленти и не позволяваха на гражданите да приближават мястото, докато багажът не бъде обезвреден.

След броени минути пристигнаха и спецченгетата от Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ), които трябваше да го проверят и унищожат.

По първоначална информация е имало съмнения за взривно устройство, поради което гражданите бяха държани на разстояние.