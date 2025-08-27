300 кг контрабанден тютюн за наргиле са открити в сръбски тир на Калотина

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води досъдебно производство за контрабанда на 300 кг контрабанден тютюн за наргиле, заловени на ГКПП Калотина в сръбски тир.

При проверка водачът представил на митническите инспектори декларация с описана стока – сепаратори, с държава получател Турция.

След анализ на риска превозното средство било насочено за рентгенова проверка, при която е установена подозрителна зона при палетоносачите, съобшиха от прокуратурата. Служителите на Агенция „Митници“ открили недекларирани 63 кашона, всеки с по 24 кутии, съдържащи тютюн за наргиле с различни вкусове на две търговски марки без поставен акцизен бандерол.

Общото тегло на недекларираната стока е 302,4 кг.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на водача на товарната композиция – 35-годишният гражданин на Сърбия М.Т., в извършването на престъпното деяние.

Същият е привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне през границата на страната стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.