Потвърдиха мерките на обвинените за фаталния полет с парасейлинг

Адвокатите на тримата: Отговорност носят управителят и собственика на фирмата, а те не са обвинени

Апелативният съд потвърди мерките на обвинените за фаталния полет с парасейлинга, при който загина 8 годишното дете от Разлог. Отговорност за инцидента с носят управителят и собственикът на фирмата, стопанисваща атракциона, а те дори не са обвинени, коментираха адвокатите на обвинените за смъртта на детето, което падна от 50 метра височина, след скъсване на коланите.

За смъртта му бяха обвинени капитанът на лодката Христо Раев, морякът Камен Тенев и касиерът на фирмата Петко Стефанов. На първа инстанция Тенев и Стефанов останаха зад решетките, а капитанът Христо Раев беше пуснат под гаранция. И тримата обжалваха наложените им мерки, като пуснатият под гаранция искаше по-малка сума, защото нямал финансови възможности. Апелативният съд в четвъртък обаче потвърди мерките им.

Стопанин на парасейлинга е дружеството "Венис Марина" . То е било собственост на Стефка Стоименова, вдовица на разстреляния преди 8 години в София Веселин Стоименов (Весо Дебелия), познат като финансист на ВИС-2. Весо Дебелия е отговарял за туристическия бизнес на ВИС в Бургаско. Тя е прехвърлила фирмата “Венис Марина” на дъщеря си - Стефани. Не е ясно дали собственичката Стефани Стоименова и управителят са вече разпитвани.

„Мерките, които са взети са правилни и законосъобразни. Основното лице, което се е занимавало с парасейлинга е Стефанов. Той е отговарял за администриране, подбор на работници и атракциона, трудовият му договор като касиер е привидна дейност. Според свидетели той е отговарял пряко за атракциона и за годността на съоръженията. Отговорник на морска база Южен плаж Несебър е бил Стефанов", казаха от прокуратурата.

"Що се отнася до капитана Раев и моряка Тенев -за да се извърши тази дейност парасейлинг по наредба, са необходими двама души. Единият да е инструктор по парасейлинг, като това в случая не е налице. Следвало е на лицата да им се направи инструктаж на брега, което не е свършено. Причина за смъртта е скъсване на двата носещи колана на сбруята. Серията е била износена и компрометирана вследствие на слънцето, солената вода и пр. Това е високо рискова дейност, нарушени са правилата за безопасност, вещото лице изрично е посочило, че са налице не само скъсани части и в областта на затягане на колата. Това е пълна безотговорност от стената на обвиняемите. Изхвърлените в морето колани и механизма за закачане не са открити, въпреки действията.“, обявиха още от държавното обвинение.