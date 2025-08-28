Съдът решава за ареста на Паскал в събота (обзор)

Николов докаран с белезници от Националното следствие

Разпитваха го повече от 3 часа в Антикорупционната комисия

Излезе безмълвен от сградата

Екстрадираният в сряда от Сърбия Никола Николов - Паскал днес беше разпитан в Антикорупционната комисия. Той беше докаран в 10,30 ч с микробус на Съдебна охрана от ареста на Националната следствена служба, където се намира след като бе предаден на нашите полицаи на пункта Калотина.

Повече от 3 часа продължи разпитът му в присъствието на адвокат Димитър Марковски, но на излизане Паскал остана безмълвен, докато съдебните репортери му крещяха въпроса дали се смята за най-големия контрабандист в държавата. Коментар нямаше и от защитника му Марковски. Интересът към задържането на Паскал е голям, защото се смята, че знае имена на замесени в аферата висши политици и държавни служители. Засега е загадка дали той ще мълчи за хората, държали чадър над неговите ТИР-ове с цигири, или ще отрича участието си в контрабанда за стотици милиони лева.

Обвиняеми по същото дело са бившият директор на Агенция “Митници” Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и бизнесмените Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста. В аферата бяха замесени имената и на двама бивши министри - Бойко Рашков и Асен Василев. В показанията си Банкова твърди, че са текли огромни суми от контрабандата на цигари, за която е обвиняем Паскал. Не се знае дали той е потвърдил днес казаното от нея.

Николов е в ареста с прокурорско постановление за задържане до 72 часа, очаква се обвинението да поиска постоянното му оставане зад решетките. Мярката му за неотклонение ще бъде гледана в събота в Софийски градски съд. Паскал има здравословни проблеми, с които се оправдаваше за това, че е заминал за Сърбия през април миналата година преди да бъде задържан с останалите от разследваната за служебни престъпления, пране на пари и контрабанда. Предполага се, че защитата му ще поиска домашен арест или още по-лека мярка за неотклонение.