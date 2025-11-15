Кървавите драми в Константинопол и въстанието на Петър и Асен

Преди 840 години събитията във византийската столица са една от предпоставките за въстанието на Петър и Асен (1186-1188)
През 80-те години на XII в. византийският елит е раздиран от интриги и кървави съперничества
Според византийския историк Никита Хониат през 1195 г. цар Асен държи реч пред своите боляри и войници. Българският владетел е предизвикан от пуснатите от византийската пропаганда слухове за изключителните качества на току-що дошлия на власт Алексий III Ангел (1195-1203), свалил от престола и ослепил своя брат Исак II Ангел. Някои боляри съветват владетеля да бъде предпазлив, "... защото, както били научили, вече царувал мъж войнствен...” В отговор с остроумие и сарказъм Асен разкрива истинския лик на посредствения Алексий III: “Не се смущавайте, загдето мълвата тръби, че сегашният император бил храбър (...) Не мога да си представя как този човек, когото не съм виждал в бой (...), внезапно изцяло ще се промени! А и, както си мисля, ромеите са си навлекли Божия гняв, загдето незаконно лишиха от царската власт Исак, който ги беше освободил от тежката тирания (на Андроник I Комнин). Тези, които се въоръжават така срещу спасителите си, не трябва ли да бъдат унищожавани като клетвопрестъпници?!”
Каква е политическата и психологическата картина в Константинопол в навечерието на българското въстание? Неслучайно Асен изрично сочи известния император Андроник I Комнин (1183-1185), когото историците сравняват с Одисей, Нерон и дон Жуан... Човек с много качества и с още повече пороци, Андроник неведнъж е в конфликт със своя братовчед и приятел от юношеството император Мануил I Комнин (1143-1180). През 1152 г. Андроник, тогава управител на Белград и Браничево, тайно търси унгарска подкрепа за плановете си да заграби короната. Предателството е разкрито, а изменникът е хвърлен в затвора. След девет години хитрият “като Одисей” Андроник успява да избяга в Галицко-Волинското княжество (дн. Западна Украйна). Получил опрощение от императора, размирникът се завръща в Константинопол. Скоро старото съперничество избухва с нова сила, а този път Андроник бяга в Близкия Изток, странствайки в държавиците на кръстоносците и арабските емирства ... Най-накрая намира убежище при седжукските турци в Мала Азия, придружаван от поредното си любовно “завоевание” - Теодора, племенница на император Мануил и вдовица на йерусалимския крал Балдуин III. Тази връзка е приемана за изключително скандална и в Константинопол, и на Запад!
От своята “база” на селджукска територия Андроник опустошава византийските зами. Пленен при един от тези набези от управителя на Трапезунд, размирникът е изпратен в окови в Константинопол, но за пореден път е помилван от императора. Сега е назначен за управител на крепостта Инеон на малоа
зийския бряг на Черно море - на практика почетно изгнание, приемано и като доброволен отказ на вече позастарелия авантюрист от амбициите му към престола.
След смъртта на Мануил I Комнин през 1180 г. деморализацията във византийския елит става неудържима. В края на живота си самият император, при когото Византия за последен път е “велика сила” в Европа и Средиземноморието, изпада в депресия след тежкото поражение от селджуките в битката при Мириокефалон (1176 г.). Неговата вдовица Мария е френска принцеса от княжеството Антиохия в Сирия, владяно от кръстоносците. Французойката по думите на Никита Хониат е най-красивата жена, раждала се някога на този свят - пред нея бледнели “боготворените от древните” Афродита, Хера и хубавата Елена... Красавицата, регентка на своя малолетен син Алексий II (1180-1183), скандализира византийското общество. Общоизвестна е любовната “афера” на приелата монашеството императрица с Алексий Комнин, племенник на покойния є съпруг. На свой ред самозабравилият се фаворит продава високите държавни служби, стига да му платят достатъчно... Непопулярността на императрицата е използвана от нейните противници начело с “багренородната” Мария Комнина, дъщерята на Мануил, приемана дълги години за наследница на престола, тъй като императорът няма син. През 1163 г. е сгодена за унгарския престолонаследник Бела (III) с идеята, благодарение на брака си с Мария Комнина, той да стане наследник на короната на проектираната византийско-унгарска държава! Така е до 1169 г., когато Мария Антиохийска ражда син - Алексий II, с което вариантът с Бела отпада. След няколко брачни проекта Мария Комнина е омъжена за италианския маркиз Райнер Монфератски. В дните около Великден на 1181 г. “багренородната” и съпругът - провокират безредици и с верните си хора се барикадират в самата патриаршеска катедрала “Св. София”! Стига се до кървави боеве между враждуващите страни, при която са разрушени древни архитектурни паметници... В крайна сметка е постигнато помирение, но принцесата и съпругът - запазват позициите си, а вълненията не спират.
Следейки размириците, Андроник Комнин със своите хора заема Халкедон на малоазийския бряг на Босфора. Влязъл във връзка с привърженици в столицата, авантюристът се превръща в най-силния играч в борбата за власт. С безогледен популизъм Андроник провокира градската беднота да извърши погроми и грабежи в латинския квартал на Константинопол, при които загиват венецианци и генуезци. Същевременно се кълне във вярност към невръстния император Алексий II, дори устройва нелеп “театър”, молейки се за душата на своя “любим братовчед” Мануил пред гроба му... Мария Антиохийска и любовникът є Алексий са елиминирани - императрицата е осъдена за държавна измяна и екзекутирана, фаворитът - също е убит, като преди това е кастриран! Терорът се засилва, а “багренородната” Мария и Райнер, са отровени. “Тиранинът” Андроник жени дъщеря си Ирина за малолетния император, следващата му крачка е да бъде обявен за съимператор. Само след месец “момчето император” е удушено, а тялото му е хвърлено в морето! Невръстната императрица Агнес, сестра на френския крал Филип Огоюст, остава в двореца. Византийският “дон Жуан”, вече на 63 години, се венчава с 11-годишната императрица - скандален акт, който шокира европейските дворове.
Андроник се разправя брутално със своите противници, което е в унисон с амбицията му за централи
зация на държавната власт. Вътрешната съпротива и външнополитическите проблеми обричат плановете му на провал. През 1183 г. крал Бела III напада империята, превземайки населените с българи Белград, Браничево, Ниш и Средец/София. Следва агресията на италианските нормани, които призовават католическия свят към отмъщение заради убийството на Мария Антиохийска. През лятото на 1185 г. норманите завладяват Корфу, дебаркират на материка и достигат Солун. Вторият по значение град на империята е превзет на 24 август 1185 г., а жителите му са подложени на грабеж и жестокости. Падането на Солун води до паника в Константинопол, а от предишната популярност на Андроник Комнин не остава и следа! На 12 октомври 1185 г. при опит да бъде арестуван, благородникът Исак Ангел възпламенява бунт срещу “тиранина”. Императорът се опитва да избяга с кораб, но е заловен. След жестоки мъчения, на които е подложен от озверялата константинополска тълпа, като буквално е рязан на части /!/, Андроник е убит. “Този, когото издигат днес, са готови да разкъсат на парчета утре!” - пише с горчивина очевидецът Никита Хониат.
Кървавите страсти в Константинопол през осемдесетте години на XII в. със сигурност имат отзвук сред българите. През XI-XII в. във византийската администрация и армия служат мнозина българи, вкл. командири на наемни отряди. Именно чрез такива войници от солунския гарнизон Петър и Асен се сдобиват с чудотворната икона на св. Димитър. Плъзва слухът, че Солунският чудотворец е изоставил ромеите заради кървавите размирици и разврата в империята, за да подкрепи българите - мощно идейно оръжие, приложено от Петър и Асен при подготовката и в хода на освободителното въстание.