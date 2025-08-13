Левски тръгна за Баку, но без Сангаре

Левски се отправи за Баку, където гостува на Сабах в двубой от трети квалификационен кръг от Лигата на конференциите. На самолета за Азербайджан се качи лекуващия травма Георги Костадинов, но не и нападателят Мустафа Сангаре. Националът на Мали е с проблем от първия двубой с азерите, спечелен с 1:0.

Други проблеми около състава старши треньорът Хулио Веласкес няма. При това положение като фаворит за върха на атаката е Борислав Рупанов, вкарал в три поредни мача.

Официалната тренировка на „сините“ на „Alinja Stadium“ в Баку в сряда, 13 август стартира в 18:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 17:30 часа.

Реваншът със „Сабах“ е в четвъртък, 14 август от 19:00 часа на „Alinja Stadium“ в Баку.