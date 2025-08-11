Ботев (Пд) без победа, но с най-младия футболист



Ботев (Пловдив) остава без победа през новия сезон в Първа лига. Негативните резултати бяха продължени и при 0:1 от Локомотив (София) у дома при трета поредна загуба. Героят за „железничарите“ пък бе Ерол Дост, вкарал с глава. Успехът удължи серията на новия треньор на столичани Станислав Генчев без поражение дотук през сезона.

За феновете на „канарчетата“ остава утешението, че „жълто-черните“ са използвали най-младия футболист от началото на кампанията. Става въпрос за Самуил Цонов.

Офанзивният халф се появи на терена за втори път през кампанията след дебюта му срещу Черно море (1:2), когато бе на 17 години един месец и 27 дни.

Пловдивчанинът е преминал през всички формации на академията на „канарчетата“, като е юношески национал на България. По-рано това лято той подписа и първия си професионален договор с Ботев.

Втори в това отношение е Иво Мотев от Левски. Талантът на „сините“ записа дебют при 5:0 над Монтана на старта на сезона. Топ 3 допълва Марто Бойчев от ЦСКА 1948, като данните са само за настоящия сезон.