ЦСКА бомбардира с оферти португалец от Полша

ЦСКА пък бомбардира полския Радомяк Радом с оферти. Според сайта „Вежло“ целта е португалският халф Бруно Жордао. Последното предложение е било на стойност 500 000 евро. Сайтът твърди, че цената вече устройва третия във временното класиране на полското първенство. В първите четири кръга Жордао игра по 90 минути в два от мачовете, а в останалите беше сменен. Отборът има две победи, реми и загуба.

ЦСКА предлага огромен финансов тласък на младежкия национал на Португалия. Ако се стигне до сделка, то тя ще е петата най-висока в историята на Радомяк. В кариерата си Жордао е бил собственост и на Уулвърхемптън.