Спартак (Варна) пусна билетите за дербито с Черно море

Спартак Варна пусна в продажба билетите за дербито срещу Черно море, което е насрочено за 16 август от 19:00 часа. Нормалните билети и тези за трибуна „Соколъ“ ще бъдат на стойност от 15 лева. Ученици от 12 до 18 г. ще трябва да заплатят символичната сума от 1 лев, а децата до 12 години ще влизат безплатно. Входът за пенсионери е 5 лева.

"Соколите" могат да купят билети в мрежата на Eventim, клубния магазин на стадион „Спартак“, комплекс „Локомотив“, както и от касите на стадиона в деня на срещата.

Всички на стадиона! Пълна подкрепа за момчетата в синьо-бяло.

Очакваме ви! Винаги верни!

Цената от 1 лев за лица на възраст от 12 до 18 години е определена съгласно правилата на БФС за равнопоставеност на билетните цени. Това ще даде възможност за безопасното протичане на срещата чрез контрол при пропусквателния режим за гостуващата публика, ще предотврати претоварване на капацитета на стадиона и ще гарантира спазването на определения брой места за гостуващите зрители", написаха от Спартак Варна в социалните мрежи.

Цени на билетите:

Нормален билет – 15 лв.

Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.

ВИП сектор – 30 лв.

Ученици от 12 до 18 г. – 1 лв.*

Пенсионери – 5 лв.

Деца (до 12г.) - безплатно