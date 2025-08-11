Левски атакува Първа лига и Европа с два отбора

Левски атакува поставените за новия сезон цели с два отбора. Старши треньорът Хулио Веласкес продължава да ротира състава в различните турнири, а засега поне това му носи успех. Испанецът вече патентова осемте промени в стартовите 11 за двубоите в Първа лига спрямо тези в Европа. Така бе и срещу Спартак (Варна), когато специалистът отново „завъртя“ състава, а в същото време активът на клуба остана 100-процентов след 2:1 на „Георги Аспарухов“.

Успоредно с това столичният гранд си осигури и услугите на нови двама футболисти. Това е северномакедонският централен защитник Никола Серафимов, както и вътрешният халф Акрам Бурас, който е готов да акостира в София. Първият идва за заместник на Келиан ван дер Каап, продаден в Катар по-рано това лято. Серафимов е със статут на национал на Северна Македония, а досега бе част от унгарския Фехервар, където бе съотборник със Симеон Петров. Бранителят ще се конкурира за място в състава с Кристиан Макун, Кристиян Димитров и преквалифицирания вече капитан Вендерсон Цунами.

С евентуалното привличане на Бурас пък битката за място в средата на терена става убийствена. В момента Веласкес разполага с Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо, Карлос Охене, Патрик Мислович, Гашпер Търдин и Мазир Сула. Последният набързо направи 3 асистенции в рамките на 2 мача, след като подаде за гола на Борислав Рупанов при 1:0 над Сабах в Лигата на конференциите, стори също и при попаденията на нападателя и Марин Петков срещу Спартак в неделя. Бившият играч на Черно море обаче бе ползван на крилото, а не в центъра.

Все по-вероятно изглежда Мислович и „сините“ да се разделят. Халфът изобщо не попада в сметките на треньора и игровите му минути са лимитирани. Все по-периферна роля се очаква да има и Охене, въпреки че през пролетта подписа нов договор.

„Не мисля, че ще имам проблеми, ако има много играчи, достойни за титулярно място – обоснова се Веласкес по темата. - За мен е изключително важно, когато имаме такава сгъстена програма от мачове да взема под внимание какво е натоварването за всеки играч.

Трябва да подходиш с анализ какво е натоварването, какви минути е изиграл всеки футболист. При този интензитет, който имаме, винаги трябва да поглеждаш към следващия противник и да избереш най-добрите 11. Да намериш правилната сплав, която да направят тези 11 играчи. В крайна сметка обаче всички играчи са заменими. Опитваме се всеки един ден да израстваме и да сме конкурентни, управлявайки процесите с игровите минути и сгъстената програма, която имаме удоволствие да имаме. Затова всички играчи е важно да се чувстват значими и готови да помогнат независимо кой играе. Но всичко това не е плод на случайност.“

Проблем за Веласкес преди гостуването в Азербайджан се явяват травмите на Георги Костадинов и Мустафа Сангаре. Халфът започна като титуляр мача със Спартак, но бе заменен рано заради мускулен проблем.

