Без Левски и ЦСКА на срещата на капитаните

Капитаните на всички отбори от efbet Лига и Втора лига се събраха на обща среща. В нея се включи и президентът на БФС Георги Иванов. По време на събитието бяха разисквани редица важни въпроси около старта на сезона, както и отдавна наболели проблеми.

Впечатление направи отсъствието на представители на Левски и ЦСКА. От Лудогорец също нямаха свой футболист, но това е разбираемо, тъй като по-късно същият ден родният шампион гостува на Ференцварош в Унгария.

"Сините" пък се подготвят за важна визита на Сабах в Азербайджан, докато "червените" бяха пуснати в двудневна почивка след 0:0 с Черно море през уикенда.

Самата инициатива е на Асоциацията на българските футболисти и БФС и се превръща в традиционна през последните години.

Клубовете, чийто капитани са чужденци, са били с български представители.