Нанков за Монтана: Момчетата са млади и жадни за успехи

Анатоли Нанков, новият старши треньор на отбора на Монтана, заяви, че е хубаво, че ядрото на тима е запазено от миналия сезон.

"Чухме се по телефона с Танчо, пожелахме си успех и това е съвсем нормално, ние сме колеги. Поздравления за неговата работа до момента", каза Нанков по повод бившия наставник на Монтана, цитиран от официалната страница на клуба във Фейсбук.

"През миналото първенство Монтана игра страхотно и си спечели заслужено правото да играе в Първа лига", коментира още специалистът и допълни:

"Хубаво е, че ядрото на отбора се е запазило от миналия сезон, повечето момчета са млади и жадни за успехи. Надявам се заедно да ги постигнем".