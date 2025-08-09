Първа треньорска рокада в Първа лига

Монтана стана първият тим в Първа лига през новия сезон, който предприема треньорска смяна. Това стана наложително, след като Танчо Калпаков взе решение да си тръгне от "Огоста". Специалистът хвърли оставка след 0:0 в дербито с Ботев (Враца).

направи кратко изявление пред клубната медия, след като стана ясно в събота, че се разделя с отбора. През миналия сезон той успя да класира северняците за елита, но сега след само четири срещи в Първа лига Калпаков прецени, че не може да направи нужната промяна.

„Не съм взел прибързано това решение, но смятам че е правилно. Когато играта на един отбор не върви трябват промени. Съжалявам, че не успяхме да зарадваме феновете с победа в това така очаквано комшийско дерби. Благодаря за предоставената ми възможност да водя отбора на кмета на Монтана Златко Живков, на Румен Панайотов и на всички в клуба, с които съм работил през последната една година.

Това бе най-хубавият и успешен период в скромната ми футболна кариера като треньор. Оставам с най-добри чувства към Монтана и към града. Пожелавам успех на отбора. Тези футболисти имат качества и съм сигурен, че ще ги разгърнат“, сподели Калпаков.