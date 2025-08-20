Ледникът Вентина се топи: геолозите вече го наблюдават само от разстояние

Ледникът Вентина вече е загубил 1,7 километра

Ледникът Вентина в Италия, един от най-големите в северната част на Ломбардия, се е стопил толкова много в резултат на климатичните промени, че геолозите вече не могат да го измерват по начина, по който са го правили през последните 130 години, съобщава AP.

След горещото лято тази година геолозите откриха, че простите колове, използвани като реперни точки за измерване на отстъплението на ледника всяка година, сега са затрупани от каменни свлачища и отломки, които са направили терена прекалено нестабилен за бъдещи посещения на място.

Глациологичната служба на Ломбардия съобщи в понеделник, че вече ще използва изображения от дронове и дистанционно наблюдение, за да следи продължаващото свиване на ледника, който се намира близо до Сондрио, в същия район на североизточна Ломбардия, където ще се проведат някои от състезанията на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Геолозите казват, че ледникът Вентина вече е загубил 1,7 километра (1 миля) от дължината си, откакто първите референтни точки за измерване са били поставени в предната част на ледника през 1895 г.

Топенето се е ускорило през последните години, като ледникът е загубил 431 метра (471 ярда) през последните 10 години, почти половината от това от 2021 г. насам, съобщи службата. Това е още един пример за това как ускоряващото се глобално затопляне топи и свива ледниците в Европа, което води до редица екологични и други последици.

„До 80-те години все още можехме да се надяваме, че ще има нормални цикли (на отстъпление) или поне ограничено отстъпление, но през последните 40 години се случи нещо наистина поразително“, каза Андреа Тофалети, член на Глациологичната служба на Ломбардия.

Планинските ледници в Италия, които се намират в Алпите и Доломитите на север и по централната част на Апенините, отстъпват от години поради недостатъчните снеговалежи през зимата и рекордно горещите лета. Ледниците винаги се топят донякъде през лятото, а отточните води захранват планинските потоци и реки.

Но горещите лета „вече не могат да гарантират оцеляването на зимния сняг“, който поддържа ледника непокътнат, каза Тофалети.

„За да се възстанови и да остане в равновесие, в края на лятото на повърхността на ледника трябва да остане определено количество остатъчен сняг от зимата. А това се случва все по-рядко“, каза Тофалети.

Според службата на Ломбардия Алпите представляват климатична гореща точка, като отбелязват двойно по-високо от средното за света увеличение на температурите отпреди индустриалната епоха, което води до загуба на над 64 % от обема на алпийските ледници.

През февруари списанието Nature публикува проучване, което показва, че от 2000 до 2011 г. ледниците в света са загубили около 255 милиарда тона (231 милиарда метрични тона) лед годишно, но през следващото десетилетие темпът се е ускорил до около 346 милиарда тона (314 милиарда метрични тона) годишно.