Летовник се потроши след скок в морето

58-годишен мъж е със счупен череп след скок в морето край Приморско. Инцидентът е станал на Южния плаж в града. Около 16 ч. в Районното управление в Приморско е получено съобщение за инцидента на ивицата, в близост до заведение "Луксор".

Летовникът от Бухово си е ударил главата в дъното при скок в морето, след което е изпаднал в безсъзнание. Когато е бил изваден от водата, му е оказана първа долекарска помощ.

Бил е откаран в болница с черепна фрактура и счупен шиен прешлен. Настанен е за лечение в болница "Сърце и мозък" в Бургас.