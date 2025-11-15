Лорд Евгени Минчев събра княгиня Калина, Богдана и доц. Киселова на „Бизнесдама на годината“

Мими Николова. Стефан Митров и Сандра Александрова бяха сред музикалните звезди на събитието

Популярни лица от света на бизнеса, политици, обичани артисти и приятели събира лорд Евгени Минчев на тазгодишното издание на конкурса „Бизенсдама на годината“. Пиар експертът и благотворител лорд Минчев, организира престижното събитие повече от 20 години и всяка година събира елитни гости. В петък вечер бляскавият конкурс се превърна в истинско шоу с богата програма - много музика и изненади за гостите.

Конкурсът бе под почетния патронаж на Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска. Тя бе облечена с полата на китайска императрица, в чест на своя син, престолонаследника княз Симеон, който в момента е в манастира Шао Лин. Евгени доведе и легендите на българската естрада Мими Николова - първи носител на Златният Орфей и Богдана Карадочева.

Председателят на организационният комитет Светла Евтимова приветства гостите, а топ нотариус Милена Георгиева връчи заедно с княгиня Калина Българска голямата награда на Адриана Василева. На сцената се появиха Стефан Митров, Богдана Карадочева, дует Аморе и Сандра Александрова да поздравят присъстващите. Овации получи и доц. Наталия Киселова - личен приятел на лорд Минчев.

Самият той пък заслужи бурни аплодисменти от пълната зала в хотел „София Балкан палас“, като поздрави гостите със своя песен.