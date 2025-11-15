„Българските граждани имат добро отношение към Русия и не са заразени с примитивната русофобия, която управляващите в София пропагандират“, заяви евродепутатът Петър Волгин на Международен форум в Сочи, посветен на отношенията между БРИКС и Европа.

В специално изказване българският евродепутат обърна внимание на това, че не бива да се слага знак за равенство между сегашните ръководители на Европейския съюз и европейските държави, и нормалните европейци. „Знам, че този факт се осъзнава в Руската федерация, защото министърът на външните работи Сергей Лавров наскоро направи уточнение по този повод.“ Волгин цитира думите на Лавров, че предпочита термина „недружественное правительство“ вместо „недружественная страна“. Според Лавров няма враждебни народи към Русия, има враждебни правителства.

„Да, настоящото българско правителство изпълнява всички глуповати решения на Брюксел и води изключително вредна за самата България политика по отношение на Руската федерация“, подчерта Петър Волгин в този ред на мисли. Евродепутатът е част от делегация на партия „Възраждане“, включително с участието на партийния лидер Костадин Костадинов. От особен интерес за „Възраждане“ са проведените срещи с председателя на Комисията по външните работи в руската Дума Леонид Слуцкий, както и с Дмитрий Медведев.

Основната теза, която Волгин представи пред руската и международна аудитория, е, че въпросът за отношенията между Русия и ЕС се представя опростено: Дали Русия отново да бъде приятел с ЕС или окончателно ще се преориентира в Източна посока?! „Русия не може да бъде приятел с целия Европейски съюз – посочи Волгин. – Няма как да е приятел с брюкселските началници, с Урсула фон дер Лайен и останалите. Няма как да бъде приятел с Киър Стармър или Фридрих Мерц. И в същото време Русия може да има много ползотворно сътрудничество с други значими европейски политици и европейски партии. При това с партии, които имат различна идеология. Това вече се случва.“

Волгин разказа, че Виктор Орбан и неговата партия ФИДЕС са определяни като десни и имат отлични отношения с Русия. Словашкият премиер Роберт Фицо и неговата партия СМЕР са леви, при това истински леви, а не ЛГБТ лигльовци, и те също имат отлични отношения с Русия.

„В Европа има достатъчно партии, при това разположени в целия политически спектър, които имат желание да работят с Русия на равноправна основа. И то не поради някакви русофилски пристрастия, а защото знаят, че сътрудничеството с Русия помага за развитието на собствените им държави. Защото отказът от евтините руски енергийни ресурси, санкциите срещу Русия вредят особено силно на европейските държави. Така че не става дума за някаква неразбираема мистична любов към Русия. Става дума за прагматика. Унгария, която продължава да разчита на руските енергийни ресурси, има най-ниската цена на енергията в Европейския съюз. В Унгария не са забравили как съветските танкове смазаха революцията през 1956 г. Само че Будапеща предпочита прагматиката пред чувствата“, обясни Петър Волгин.

Евродепутатът от „Възраждане“ счита, че това, което става в Унгария, Словакия, а вече и в Чехия, е процес. „Там отказват да мразят Русия, а също отказват да разписват празни чекове на Зеленски.“ Волгин припомни още, че новият председател на чешкия парламент Томио Окамура направи един важен символичен жест - свали украинското знаме от сградата на парламента. „Това не е просто символна постъпка. Тя показва промяна в отношението. Томио Окамура е председател на партията „Свобода и пряка демокрация“, която е част от нашата парламентарна група в Европейския парламент „Европа на суверенните нации“, а също така част от новото коалиционно правителство в Чехия. Тоест вече дори в Европейския парламент, който по принцип е седалище на истерична русофобия, има партии и политици, които се разграничават от подобно глупаво и вредно за самата Европа отношение към Русия.“

Волгин призова Русия да бъде готова за сътрудничество с такива политически организации още преди те да са влезли във властта в собствените си държави. Призова Русия да не обръща гръб на Европа. Защото русофобското управление на ЕС е поставено от американските началници. „От самото начало на политическата си кариера, която обикновено започва с дълги стажове в неправителствени организации, тези хора се възпитават в омраза към Русия. Те са разбрали, че ако демонстрират подобно отношение, ще се изкачват бързо по кариерната стълбица. Често ме питат: „Ама защо много твои колеги евродепутати говорят такива глупости по адрес на Русия“, аз отговарям: „Някои, защото са глупави, но повечето го правят, защото знаят, че това е най-добрият начин за кариера в Европейския съюз“. Механизмът е обидно прост - злословиш по адрес на Русия и растеш кариерно. Можеш бързо да станеш министър, а може и еврокомисар. Не е необходимо да притежаваш професионални качества, достатъчно е да си русофоб.“

Петър Волгин завърши своята реч на форума в Сочи с констатацията, че най-ценното богатство на Русия са нейните култура, изкуство, философия, религиозна мисъл. „Всичко това трябва да бъде показвано на света, да се направи така, че тази съкровищница да става достояние на колкото се може повече хора. Средствата, които се отпускат за популяризиране на духовните постижения, са тези с най-голяма възвращаемост. Колкото повече европейските, пък и всички останали хора по света са запознати с величието на руския дух, толкова повече те ще са имунизирани срещу вирусите на антируската истерия“, заключи Волгин.