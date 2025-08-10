МВнР: Продължава издирването на изчезналия българин в Охридското езеро

Още по темата: Българин изчезна при гмуркане в Охридското езеро 10.08.2025 12:18

Компетентните органи в Република Северна Македония продължават активно издирвателните действия. Това посочиха от Министерството на външните работи (МВнР) след запитване от БТА във връзка със случая на изчезналия българин в Охридското езеро.

Към момента няма постъпила официална информация по случая нито в Генералното консулство на Република България в Битоля, нито в Посолството на Република България в Скопие, посочват от МВнР по повод на появилата се в медийното пространство информация за открито тяло на български гражданин.

Дипломатическите и консулските ни представителства поддържат постоянен контакт с местните власти и следят развитието на случая отблизо, уверяват от МВнР.

Полицията в Охрид днес опроверга информациите, че е намерено тялото на изчезналия българин.