Българин изчезна при гмуркане в Охридското езеро

Български гражданин изчезна при гмуркане в Охридското езеро, съобщиха македонски медии.

Следите на 52-годишния мъж се губят докато се гмуркал на дълбочина 89 метра край македонското село Търпейца. Сигналът за изчезването му е подаден около 14:15 часа българско време в събота. Издирването му продължава.

"Генералното консулство на България в Битоля е във връзка с командира на "Езерна полиция" Георги Целески. Тяхното подразделение и водолазни клуб "Амфора" в Охрид са извършвали издирвателни действия с периметър 4 км. около мястото, където е изчезнал нашият съгражданин. В издирването са се включили и много местни граждани. Ползвана е и сонарна техника", съобщиха снощи от Генералното консулство на България в Битоля пред БТА.

Междувременно се появиха съобщения, че сънародникът ни е открит мъртъв, но те бяха опровергани от говорителя на полицията в Охрид Стефан Димовски пред "Скопие1".

„Той все още се води изчезнал. Днес ще бъдат предприети определени дейности с цел намирането му“, казва Димоски.